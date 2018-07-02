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Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

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© Zuma\TASS

Находящаяся под стражей последние 10 месяцев депутат Верховной рады Надежда Савченко была выдвинута кандидатом в президенты Украины на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Как сообщает ТАСС, за кандидатуру Савченко, предложенную ее сестрой Верой, единогласно проголосовали около 100 делегатов из разных регионов страны.

Ранее Савченко заявила, что ее пытаются осудить как можно скорее, чтобы не допустить к участию в президентских выборах на Украине, пишет «Взгляд».

Согласно последним данным, на грядущих 31 марта выборах наибольшие шансы имеют лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (за нее готовы отдать голоса 20,8% опрошенных) и украинский комик Владимир Зеленский (13,4%). Третье место в президентском рейтинге занимает сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, а действующий президент Украины Петр Порошенко уже опустился с четвертой на пятую.

При этом Порошенко уже выразил свою готовность переизбираться на президентский пост.

Как известно, Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке серии терактов в Киеве, отказалась идти на сделку со следствием в обмен на фиксированный срок уголовного наказания.

Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и задержана 22 марта 2018 года. По версии генерального прокурора Украины Юрия Луценко, парламентарий готовила теракт в здании парламента, результатом которого должен был стать государственный переворот.

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