Главред «Солидарности» объяснил, почему «Профсоюз Навального» — чистый фарс

Главный редактор издания «Солидарность» Александр Шершуков уверен, что новый проект Алексея Навального «Профсоюз» — чистый фарс. Намерение блогера бороться за права работников является только прикрытием. На самом деле, считает журналист, Навальный создает некую базу данных недовольных людей, которую будет использовать для собственных целей.

Ранее Навальный объявил о начале борьбы с низкими зарплатами. В этой связи он создал проект «Профсоюз Навального». На сайте данного проекта любой желающий имеет возможность пожаловаться на маленькое жалование, после чего юристы якобы отправят жалобы в правоохранительные органы, а еще будут контролировать ответы на них и добиваться, чтобы зарплата была повышена.

Изучив договор оферты, который каждый жалобщик должен в обязательном порядке заключать с командой Навального, Шершуков обнаружил несколько весьма любопытных позиций.



Например, там прописано, что юристы Навального собираются направлять жалобы в уполномоченные органы посредством сервисов подачи электронных обращений, действующих на сайтах этих органов. То есть жалоба просто запихивается в форму на сайте губернатора, администрации президента, правительства и так далее. А там — хоть не трава не расти. Борьба состоялась — услуга оказана! Ну, или сами отправляйте — если хотите, — пишет Александр Шершуков на своей странице в Facebook.

Кроме того, в договоре четко указано, что каждый обратившийся к юристам из «Профсоюза» автоматически соглашается на «услугу по информированию».

«Услуга по информированию оказывается с периодичностью определяемой Исполнителем с момента принятия настоящих условий оферты и до момента расторжения договора. Услуга по информированию оказывается безвозмездно», — приводит главный редактор «Солидарности» выдержку из договора.



Получается, Навальный формирует базу данных, через которую люди, недовольные своей зарплатой, будут информироваться… О чем информироваться? Обо всем, что покажется важным Алексею. А можно без информирования? Нет. Ведь услуги, указанные в параграфе 4 предоставляются только вместе. Таким образом, в обмен на свои персональные данные и готовность слушать Навального на любые темы, вашу жалобу запихнут в электронную форму, — заключил Шершуков.

Кстати, в соглашении также говорится о том, что «исполнитель вправе передать свои права и обязанности, связанные с указанием юридических услуг и услуг по информированию, третьим лицам». В итоге, обращает внимание Шершуков, может случиться и так, что «по ушам будет ездить не Алексей Навальный, а какой-нибудь Б. Зарплатный».