Лайнер вернулся в Шереметьево по вине наземной службы

Airbus A330, совершавший рейс Москва — Дели, был вынужден вернуться в Шереметьево из-за неубранного шасси.

«Во время взлета командир связался с диспетчерами и сообщил, что не может убрать основные опоры шасси», — сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

В итоге экипажу была дана команда немедленно возвращаться в аэропорт вылета.

Выработав топливо, лайнер благополучно приземлился.

«Во время осмотра на земле выяснилось, что по какой-то причине техники на аэродроме не сняли с опор шасси самолета страховочные механизмы и выпустили самолет в рейс», — приводит агентство слова собеседника.

Как уточняет РЕН ТВ, воздушное судно вылетело 25 января в 20:19 мск, а спустя час командир экипажа принял решение вернуться в Москву. Самолет приземлился в Шереметьево в 21:38, помощь при посадке не потребовалась.

Ранее сообщалось о двух самолетах с пассажирами, которым из-за технических проблем пришлось экстренно вернуться в аэропорты вылета.

Кроме того, 11 января самолет Bombardier CRJ-100 с 47 пассажирами, выполнявший рейс из Москвы в Белгород, вернулся в аэропорт Внуково из-за срабатывания оповещение о не до конца закрытой двери.

