Фейки недели: Мадуро прибыл в Москву

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Мадуро встречают в Москве

Украинские СМИ сообщили о бегстве президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву. В качестве доказательства они привели фото журналиста Семена Пегова с человеком, похожим на латиноамериканского лидера.

На самом деле на снимке изображен не Мадуро, а российский военный эксперт Алексей Леонков. Пегов опубликовал эту фотографию, пошутив, что президента Венесуэлы встречают в Москве. «Юмор оценили все, кроме украинских СМИ», — отметил журналист.

Леонков в свою очередь рассказал, что нелепые статьи в украинских СМИ свидетельствуют о нежелании журналистов работать с информацией.

Мадуро выступал в этот день в прямом эфире по всем мировым телеканалам, так что можно было легко все проверить. Они сами показали, как работают с информацией, — сказал Леонков в интервью ФАН.

В Венесуэле уже несколько лет наблюдается экономический кризис. В стране нет продуктов питания, нет лекарств, больницы не работают. В среду 23 января в ходе уличных протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Николаса Мадуро. Гуайдо поддержали США, Канада, несколько европейских и латиноамериканских государств. Россия, которая недавно инвестировала в Венесуэлу 17 миллиардов долларов, поддержала Мадуро.

Школьников в Югре накормили едой для собак

Учащиеся школы № 10 в Югре пожаловались на то, что их кормят в столовой разваренными макаронами. Дети опубликовали видео с едой в социальных сетях, отметив, что блюдо напоминает корм для собак. «Отдаем 60 рублей за какую-то фигню», — говорят присутствующие на видео школьники.

Директор школы Людмила Сахарова заявила, что жалобы детей — просто неудачная шутка: «Это остатки пищи, не всё блюдо, которое было подано. Они так с ней пошутили. Еда подаётся в надлежащем виде».

Тем не менее в СК РФ решили проверить, насколько обоснованы жалобы школьников. Следователи проверят помещение школьной столовой, а также истребуют информацию из медучреждений по поводу пищевых отравлений после питания в школе. В общем, здесь может быть два варианта развития: либо дети действительно пошутили, либо госпожа Сахарова попросту врет.

Патриарх всея РАН

Ранее пресс-служба Российской академии наук объявила о том, что патриарх Кирилл и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко стали «почетными профессорами РАН». Данная информация вызвала в обществе некоторое недоумение, ведь Матвиенко и глава РПЦ никакого отношения к науке никогда не имели.

Позже президиум РАН опубликовал официальное заявление, в котором извинился перед патриархом Кириллом и Валентиной Матвиенко, назвав сообщение о присвоении почетных званий ошибочным.

В то же время вице-президент РАН Юрий Балега рассказал, что патриарху Кириллу и Матвиенко пока не могут присвоить звания почетных профессоров из-за «проблем чисто юридического характера»

В РАН обратили внимание, что сейчас работают над изменением устава, так что в скором времени у академиков все же появится возможность присвоить Кириллу и Матвиенко почетные звания.