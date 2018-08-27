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В лунном грунте нашли следы минералов с Земли

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  • 26 января 2019, 11:37
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Международная группа ученых, занимающаяся изучением реголита, доставленного с Луны экипажем «Аполлон-14», обнаружила в нем образцы земного происхождения.

Это оказались фельзитовые включения с зернами циркона, сообщили ученые.

В новом исследовании астрофизики изучали реголиты, доставленные с Луны в 1971 году. Анализ показал, что в остаточном грунте содержатся зерна кварца, полевого шпата и циркона общей массой около 2 граммов.

Эти породы практически не встречаются на Луне, но очень часто — на Земле. Проведя лабораторные химические анализы, мы пришли к выводу, что минералы кристаллизовались в земных условиях — благодаря плотности давления атмосферы, — рассказали авторы исследования.

Скорее всего, эти минералы появились на нашей планете около 4,1 млрд лет назад на глубине более 19 километров. Но авторы работы не уверены, что новые данные будут приняты научным сообществом, так как версия земного происхождения Луны на сегодняшний день не очень популярна.

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