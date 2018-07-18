Ушел из жизни Мишель Легран
- 26 января 2019, 10:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В возрасте 86 лет скончался выдающийся французский композитор Мишель Легран, сообщает Le Monde.
В первую очередь Легран известен во всем мире благодаря музыке и песням, сочиненным к популярным фильмам.
Он был удостоен трех «Оскаров» за песни к картинам «Афера Томаса Крауна» (1968) и «Йентл» (1983), а также за музыку к ленте «Лето 42-го» (1971).
Большую популярность снискали его мелодии и песни из мюзикла «Шербурские зонтики» (1964).
В активе композитора также пять премий «Грэмми» и один «Золотой глобус».
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