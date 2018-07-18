найти ×
   
  • USD -0.08
    65.92
  • EUR -0.40
    74.63
СохранитьСохранено0
×

001623

Ушел из жизни Мишель Легран

Small f1a6d446e0

Интерпресс/ТАСС

В возрасте 86 лет скончался выдающийся французский композитор Мишель Легран, сообщает Le Monde.

В первую очередь Легран известен во всем мире благодаря музыке и песням, сочиненным к популярным фильмам.

Он был удостоен трех «Оскаров» за песни к картинам «Афера Томаса Крауна» (1968) и «Йентл» (1983), а также за музыку к ленте «Лето 42-го» (1971).

Большую популярность снискали его мелодии и песни из мюзикла «Шербурские зонтики» (1964).

В активе композитора также пять премий «Грэмми» и один «Золотой глобус».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
9146013читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
15018703читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей

Они также будут исследовать генетическую историю народов северо-востока России.

4350088читать позжечитаю позже

Наука и техника
В чем польза кофейного аромата18 июля 2018

Ученые нашли полезное применение кофейному аромату.

9261993читать позжечитаю позже