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Виталий Кличко снова оконфузился на форуме в Давосе

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© Nazar Furyk/Zuma\TASS

Мэр Киева Виталий Кличко поразил своим «британским» произношением гостей и участников завершившегося в пятницу Всемирного экономического форума в Давосе. Рассказывая о перспективах диджитализации столицы Украины, экс-спортсмен столкнулся с непреодолимым препятствием в виде произнесения самого слова «digitalization».

Прямыми свидетелями курьезного инцидента стали младший брат градоначальника Владимир, а также журналист BBC Эндрю Нил.

После того, как каверзное слово так и не покорилось старшему Кличко, сотрудник британского медиахолдинга тактично попытался «зашутить» ситуацию, вызвавшую бурную реакцию аудитории.

Сложно выговорить — сложно сделать, — подбодрил Кличко Эндрю Нил.

Напомним, несколько лет назад Виталию Кличко уже доводилось оконфузиться на той же самой площадке.

В 2017 году, участвуя в проходившей в рамках форума панельной дискуссии, Киевский мэр назвал Украину самой большой Европейской страной, уточнив, что по своим размерам она вдвое превосходит Францию.

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