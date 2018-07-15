Астрономы из Юго-Западного исследовательского института в Техасе провели исследование, в ходе которого выяснили, как появилась атмосфера на Титане.

Напомним, что спутник Сатурна Титан — это единственный из спутников, у которого очень плотная атмосфера и есть круговорот жидкости.

В случае Титана это прежде всего метан, а не вода: на спутнике он образует реки, озера и моря, испаряется в облака и снова проливается на поверхность.



Необычна и атмосфера Титана: она намного холоднее, плотнее и массивнее атмосферы Земли и состоит из азота на 95%. Ничего подобного не встречается на других спутниках.

Основная теория предполагает, что аммиак в форме льда доставлялся кометами, и в ходе столкновений или фотохимических процессов превращался в азот, — рассказал автор исследования.

В новой статье ученые подробно исследовали данные, полученные европейским зондом Rosetta, который несколько лет назад сблизился с кометой 67Р/Чурюмова — Герасименко и показал, что органика составляет до четверти ее массы. А простые органические соединения встречаются в кометах.

Так как кометы сформировались еще в ранней Солнечной системе, они могли войти в состав более крупных тел, планет и спутников.

В своем исследовании ученые сделали компьютерную модель, в которой показали, как органика, включенная таким образом в состав Титана, может постоянно разлагаться под действием высокой температуры и давления в его недрах.