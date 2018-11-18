Юная дальнобойщица поразила соцсети кукольной внешностью

Семь лет назад юная японка Рино Сасаки (Rino Sasaki) была преподавателем танцев, а сейчас водит тяжёлые фуры по дорогам страны и утверждает, что без ума от своей новой работы. Тогда заболел отец девушки, и она, решив проводить с ним больше времени, сдала на права и стала сопровождать папу в поездках, чтобы подменять в случае усталости.

Совмещать танцы и работу водителем не получалось, вскоре девушка полностью посвятила себя новой профессии и, по её словам ни о чём не жалеет. Миниатюрная Рино сетует только на то, что ей очень сложно подобрать для себя подходящую одежду. Рабочие комбинезоны шьют в основном на мужчин, и они не отличаются привлекательным внешним видом. А так как японка хочется оставаться красивой даже за рулём здоровенного грузовика, то уже подумывает запустить собственную линию одежды для девушек-шофёров.

Длинноволосая красавица с большими глазами, управляющая большими грузовиками, поразила соцсети. Сейчас на её страничку в Instagram подписано уже больше 22 тысяч человек, и их количество постоянно растёт. Не каждый день встретишь дальнобойщицу с кукольной внешностью.

Сама же 21-летняя Рино утверждает, что ей не приходится поступаться женственностью во имя мужской работы, она украшает кабину по своему вкусу, делает макияж и публикует очень гламурные фото на фоне грузовиков, надеясь привлечь в профессию других женщин.

Для поддержания себя в форме японка занимается спортом. А в свободное от дороги время Рино любит проводить со своим маленьким племянником, которого называет будущим водителем и играет с ним в машинки.

Ранее «Ридус» рассказывал о другой дальнобойщице, которая в свои 26 лет одевается как Барби, водит тяжёлый 18-колёсный грузовик и публикует провокационные фотографии в соцсетях.



А как вы считаете, существуют ли чисто мужские и чисто женские профессии? Поделитесь своим мнением с нами в комментариях!