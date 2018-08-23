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В 2018 году россияне потратили на покупку смартфонов 0,5 трлн рублей

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© pexels.com

Россияне потратили 469 миллиардов рублей на покупку новых смартфонов в минувшем, 2018 году. Таким образом, объем российского рынка мобильных гаджетов продемонстрировал 17-процентный рост по сравнению с показателями года 2017-го, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу ПАО «МТС».

Согласно представленной статистике, за прошедшие 12 месяцев в России было продано свыше 30 миллионов смартфонов, при этом средняя цена одного приобретенного аппарата составила 15,2 тысячи рублей, что на 20% больше аналогичного показателя прошлого года.

Примечательно, что пик роста продаж пришелся на модели среднего ценового сегмента, определенного специалистами «МТС» диапазоном от 15 до 30 тысяч рублей. При этом востребованность бюджетных гаджетов (дешевле 10 тысяч рублей) у населения сократилась примерно на 20%.

В компании также отметили значительную монополизацию рынка смартфонов. Так, в 2018 году 94% оборотных средств ресейлера в сегменте мобильных устройств пришлось всего на три марки гаджетов: Apple, Samsung и Honor/Huawei. В штучном отношении их доля составила 84% от общего оборота (данные по салонам «МТС»).

Ранее издание Business Insider составило рейтинг пяти лучших смартфонов 2018 года, в котором не нашлось места устройствам китайских производителей.

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