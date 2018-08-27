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В МИД осудили планы США по милитаризации космоса

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на планы Соединенных Штатов по созданию группировки противоракетной обороны (ПРО) космического базирования, упомянутые в недавно опубликованном Вашингтоном «Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны».

В сегодняшнем коммюнике, размещенном на сайте МИД, указывается на риски проведения подобной политики, которая, согласно официальной позиции российского ведомства, создает условия для «роста напряженности и очередных витков гонки вооружений».

Рассматриваем это как очередное подтверждение реальности планов Вашингтона по использованию уже в ближайшей перспективе космического пространства для целей боевых операций и обеспечению „американского доминирования в космосе“, — отмечается в заявлении.

Представители МИД также напомнили, что размещение группировки ПРО на орбите идет вразрез с «устоявшейся практикой международного сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства».

Мы отдаем приоритет использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях и, в отличие от США, не вынашиваем планы решения задач на орбите с использованием ударных средств, — говорится в коммюнике.

Напомним, в минувшем году первые лица Соединенных Штатов неоднократно поднимали тему военного освоения космоса.

Так, в августе Джеймс Мэттис, занимавший на тот момент пост главы Пентагона, заявил, что космическое пространство стоит рассматривать в качестве «развивающегося театра военных действий», а двумя месяцами ранее президент США Дональд Трамп распорядился немедленно сформировать военно-космические силы.

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