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Украина в третий раз выставит на продажу российское судно «Норд»

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В третий раз на Украине будет выставлено на торги российское рыболовецкое судно «Норд», сообщается на сайте украинского госпредприятия «СЕТАМ», занимающегося электронными торгами.

Отмечается, что очередной аукцион состоит 11 февраля в 9:00.

По сравнению с прошлыми торгами, стартовая цена лота снижена почти на 7,5% и составляет 1,36 миллиона гривен, что равно примерно 48,9 тысяч долларов США.

Первые два аукциона, назначенные на 7 ноября и 26 декабря прошлого года, не состоялись из-за отсутствия допущенных участников торгов.

Первоначально стартовая цена «Норда» составила более полутора миллиона гривен, что примерно равно 53 тысячам долларов США.

Рыболовецкое судно «Норд» задержали 25 марта 2018 года. Его остановили в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Судно зарегистрировано на территории Крыма.

В октябре прошлого года семерых российских моряков с судна «Норд» обменяли на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками РФ в мае этого года у берегов Крыма.

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