Валуев отреагировал на призыв защитить Скабееву от украинских депутатов

Бывший боксер-профессионал, а ныне депутат Госдумы отреагировал на призыв российских пользователей соцсетей защитить журналистку Ольгу Скабееву от агрессивных украинских парламентариев.

Ранее сообщалось, что украинский депутат и член делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву.

Скабеева комментировала выступление вице-спикера Рады Ирины Геращенко группе журналистов и пыталась задавать ей вопросы, что не понравилось украинским журналистам и самому депутату.

В какой-то момент Береза грубо оттолкнул Скабееву, а затем лягнул ее ногой, что вызвало возмущение уже у российских журналистов.

Все произошедшее запечатлели сразу несколько съемочных групп. Комментируя свои действия, Береза заявил, что не считает Скабееву журналисткой, и сделал ряд оскорбительных высказываний в ее адрес.

На инцидент отреагировал Рамзан Кадыров. «Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» — отметил глава Чечни.

Также на защиту журналистки встали российские пользователи соцсетей, предложившие в следующий раз отправить с ней в ПАСЕ чемпиона мира по боксу Николая Валуева.

Валуев удивился такому призыву. «То есть целенаправленно это сделать?» — усмехнулся он в ответ на вопрос корреспондента ФАН.

При этом он негативно отозвался о поведении украинского депутата. По словам Валуева, мужчинам независимо от статуса и должности нельзя так обращаться с женщинами. «Жаль, конечно, что в этот момент не было рядом крепкого мужчины», — отметил бывший боксер.