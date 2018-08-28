найти ×
   
  • USD -0.08
    65.92
  • EUR -0.40
    74.63
СохранитьСохранено0
×

00243

Тест: Угадайте песню по безумному перепереводу

Small dd3dc5f883
  • 25 января 2019, 13:46
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Если взять известную русскую песню, перевести её на другой язык с помощью любого онлайн-переводчика, а потом обратно на русский, получается безумная, но весёлая белиберда. Собрали для вас перепереводы нескольких знаменитых хитов в развлекательный музыкальный тест. Попробуйте преодолеть языковой барьер и угадать, что за песня имелась в виду.

Ну как, вы талантливый перепереводчик? Поделитесь своим результатом в комментариях!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
9145928читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
804596читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

3135992читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

5021537читать позжечитаю позже