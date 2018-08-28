Тест: Угадайте песню по безумному перепереводу
- 25 января 2019, 13:46
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Если взять известную русскую песню, перевести её на другой язык с помощью любого онлайн-переводчика, а потом обратно на русский, получается безумная, но весёлая белиберда. Собрали для вас перепереводы нескольких знаменитых хитов в развлекательный музыкальный тест. Попробуйте преодолеть языковой барьер и угадать, что за песня имелась в виду.
Ну как, вы талантливый перепереводчик? Поделитесь своим результатом в комментариях!
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