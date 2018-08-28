Тест: Угадайте песню по безумному перепереводу

Если взять известную русскую песню, перевести её на другой язык с помощью любого онлайн-переводчика, а потом обратно на русский, получается безумная, но весёлая белиберда. Собрали для вас перепереводы нескольких знаменитых хитов в развлекательный музыкальный тест. Попробуйте преодолеть языковой барьер и угадать, что за песня имелась в виду.

Ну как, вы талантливый перепереводчик? Поделитесь своим результатом в комментариях!