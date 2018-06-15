Ученые рассказали, как будут использовать лунный грунт

Европейское космическое агентство (ЕКА) на последней конференции заявило о том, что в 2025 году они намерены начать добычу лунного грунта. Предполагается, что лунная почва может стать главным источником воды и топлива для космических миссий.

Этот проект будет осуществляться силами нескольких аэрокосмических компаний Европы.

Напомним, что на протяжении последних 4,5 миллиарда лет поверхность нашего спутника постоянно подвергается солнечному и космическому излучению, из-за чего лунный грунт превратился в реголит — сухой остаточный грунт.

Удивительно, но в этой сухой и безжизненной почве содержится вода, которая может помочь во время продолжительных миссий на Луне.

Чтобы реализовать свой проект, ЕКА заключило контракт с довольно молодой компанией ArianeGroup, которая была основана в 2015 году силами Airbus и Safran SA. Луноход для миссии будет разрабатывать немецкий стартап PTScientists, а наземным контролем займутся специалисты фирмы Space Application Services.

По планам агентства, луноход доставит на спутник ракета-носитель «Ариан-64» с четырьмя ускорителями.