Ученые рассказали, как будут использовать лунный грунт
- 25 января 2019, 12:51
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Европейское космическое агентство (ЕКА) на последней конференции заявило о том, что в 2025 году они намерены начать добычу лунного грунта. Предполагается, что лунная почва может стать главным источником воды и топлива для космических миссий.
Этот проект будет осуществляться силами нескольких аэрокосмических компаний Европы.
Напомним, что на протяжении последних 4,5 миллиарда лет поверхность нашего спутника постоянно подвергается солнечному и космическому излучению, из-за чего лунный грунт превратился в реголит — сухой остаточный грунт.
Удивительно, но в этой сухой и безжизненной почве содержится вода, которая может помочь во время продолжительных миссий на Луне.
Чтобы реализовать свой проект, ЕКА заключило контракт с довольно молодой компанией ArianeGroup, которая была основана в 2015 году силами Airbus и Safran SA. Луноход для миссии будет разрабатывать немецкий стартап PTScientists, а наземным контролем займутся специалисты фирмы Space Application Services.
По планам агентства, луноход доставит на спутник ракета-носитель «Ариан-64» с четырьмя ускорителями.
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