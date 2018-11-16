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В Москве подожгли 15-летнего школьника

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© pexels.com

На западе Москвы неизвестные подожгли 15-летнего школьника, он госпитализирован с ожогами 98% тела, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время подросток находится в реанимации с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3—4-й степени.

Инцидент произошел на улице Берзарина.

Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли, — сказал собеседник агентства.

Сейчас врачи борются за жизнь школьника, отмечает kp.ru.

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