В Москве подожгли 15-летнего школьника
- 25 января 2019, 12:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На западе Москвы неизвестные подожгли 15-летнего школьника, он госпитализирован с ожогами 98% тела, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В настоящее время подросток находится в реанимации с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3—4-й степени.
Инцидент произошел на улице Берзарина.
Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли, — сказал собеседник агентства.
Сейчас врачи борются за жизнь школьника, отмечает kp.ru.
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