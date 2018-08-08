Прокуратура отказалась амнистировать четырех бизнесменов из «списка Титова»

Четырем предпринимателям, являющимся фигурантами «списка Титова», Генпрокуратура РФ отказалась отменять заочный арест.

В список «отказников» входят основатель холдинга «Марта», бывший совладелец ретейлера Billa Георгий Трефилов, а также бизнесмены Василий Дякун, Владимир Зюзин и Семен Москотов.

В 2010 году Трефилов был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении 1,3 миллиарда рублей. Однако сам предприниматель считает все претензии к себе необоснованными, сообщает РБК.

Дякун — фигурант уголовного дела сибирского банка «Сириус». Зюзин обвиняется в невыплате более 800 миллионов рублей Сбербанку. Москотов разыскивается за мошенничество, отмечает URA.RU.

В то же время пяти бизнесменам из вышеупомянутого списка Генпрокуратура разрешила въезд в Россию.

В частности, нет препятствий для возвращения в страну для Юлии Макуриной (ООО «Афина»), Алексея Байгушева (ГК «Квартстрой»), Андрея Маркова (ООО «Новый Век-Агро»), Алексея Новичкова (ОАО «Модус») и Владимира Артюшина (ИП, операции с недвижимым имуществом, строительство), сообщает News.ru.

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года в Россию вернулся очередной фигурант «лондонского списка Бориса Титова» — генеральный директор ООО «Кц Агро-Информ» Алексей Кузнецов, которому изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

В начале февраля 2017-го Борис Титов составил список из 16 человек, которые хотели бы вернуться на родину. «Некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть», — заявил тогда бизнес-омбудсмен.

