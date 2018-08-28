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Совет Европы потребовал у России 60 миллионов евро

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген заявил, что задолженность России перед организацией составляет около 60 миллионов евро.

Хольтген уточнил, что это «примерная цифра», передает ФАН.

Напомним, Совет Европы не входит в систему органов власти Европейского Союза, но является старейшей в Европе международной организацией, которая следит за соблюдением прав человека и законности, а также способствует культурному взаимодействию своих членов. Одним из самых значительных достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В ответ представители РФ заявили, что отказываются работать на таких условиях, в 2016—2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий, а также приостановила выплату членских взносов.

Ранее «Ридус» рассказывал о другом заявлении Даниэля Хельтгена, когда он назвал выход России из рядов Совета Европы подлинной катастрофой для Европы.

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