Госдума приняла законы о фейковых новостях и неуважении к госсимволам

Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении и большинством голосов одобрили проекты законов, устанавливающих ответственность за оскорбление государственной символики, а также за публикацию недостоверных новостей в Сети.

«Против всей фракцией голосовали только коммунисты, но для всех депутатов остались „юридически неопределенными“ предложенные нормы. Уточнить правовой смысл новых провинностей палата решила ко второму чтению, которое состоится не раньше чем через месяц», — пишет газета «Коммерсант».



Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что ни прокуратура, ни полиция не смогут подать в суд на конкретного распространителя фейковых новостей и не смогут доказать, что «фейковый пост спровоцировал массовые беспорядки». «Ответственность предполагается не за последствия распространения, а за само распространение»,— ответил ему глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), признав при этом, что ко второму чтению «формулировку нужно поправить».



Напомним, авторами законодательных инициатив выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также их коллега из нижней палаты парламента Дмитрий Вяткин. Законопроекты получили поддержку правительства и комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, однако со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поступила рекомендация о доработке.

Проект закона об оскорблении госсимволов вызвал заметный общественный резонанс. Многими он был воспринят как запрет на критику органов государственной власти. Однако, как отметил в беседе с «Ридусом» адвокат Шота Горгадзе, речь в законопроекте идет вовсе не о борьбе с критикой, а о нецензурных эпитетах, которые отдельные граждане позволяют себе отпускать в адрес статуса чиновников и символов государственной власти.