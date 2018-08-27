При взрыве газового баллона в жилом доме в Балашихе погибли люди

В Подмосковной Балашихе по адресу Кольцевая улица, дом 20, во время ремонта с использованием газовых баллонов в жилой новостройке произошел пожар, в результате чего погибли два человека.

«Вечером 24 января в квартире, расположенной на 15-м этаже в многоквартирном жилом доме в Балашихе, во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов произошли два хлопка и возгорание. В результате смертельные травмы получили двое рабочих, проводивших ремонтные работы в указанной квартире», — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Повреждения получила как сама квартира, так и общедомовое имущество — подъезд, стена дома, кровля и лифтовая шахта. Дом 2017 года постройки не газифицирован.

Поле взрыва газовых баллонов и начала возгорания экстренные службы эвакуировали жильцов дома, но поскольку огонь не перекинулся на соседние квартиры, многие их них уже вернулись обратно. После следственных мероприятий управляющая организация и администрация Балашихи пообещали восстановить теплоснабжение подъезда.

Очевидцы пожара опубликовали в социальных сетях несколько видеороликов с места ЧП.

Напомним, газовые баллоны используются во время ремонта либо для проведения сварочных работ, либо при монтаже натяжных потолков. Изношенность оборудования и нарушение техники безопасности нередко влекут за собой пожары и гибель людей. Не так давно подобные случаи были в Москве и Петербурге.