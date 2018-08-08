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Тест: Угадайте породу кошки по фотографии

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  • 24 января 2019, 20:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Под разным подсчётам в мире существует от 32 до 45 признанных экспертами пород кошек. Все они обладают разной внешностью и характером. Перед тем как заводить себе домашнего котика, ветеринары настоятельно рекомендуют ознакомиться с индивидуальными особенностями и правилами ухода за каждой из пород. 

Настоящие кошачьи ценители отличат шотландскую от британской, а норвежскую лесную от невской маскарадной по одному изгибу ушей, а вы сможете, угадать породу кошки по фотографии? Проверьте себя с помощью нашего теста!

Своим результатом похвастайтесь в комментариях, а тест отправьте друзьям-котолюбам.

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