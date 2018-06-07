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10+ людей, которые поразили нас своей трансформацией за 10 лет

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  • 24 января 2019, 21:21
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

10 лет — это внушительный срок, за неизбежно меняемся и мы, и весь мир вокруг нас. Популярный челлендж #2009vs2019 или #10YearChallenge вот уже несколько недель триумфально шагает по соцсетям, вызывая смех, удивление и ностальгию.

Миллионы пользователей рассматривают, как за 10 лет другие люди похудели, потолстели, перекрасили волосы, сменили убеждения, образ жизни и даже пол, порой совершенно преобразившись. И если, глядя на некоторые фото, кажется, что время не властно над человечеством, то радикальные перемены других людей по-настоящему шокируют.

Собрали для вас фотографии, которые поразили нас больше всего.

Многие из этих перевоплощений настолько поразительны, что в них сложно поверить, однако мы-то с вами знаем, как сильно может поменять человека похудение или набор веса, употребление наркотиков или отказ от алкоголя, появление в семье ребёнка, искусный макияж и даже поза на фотографии.

А вы поучаствовали в этом челлендже? Как сильно поменяли вас 10 лет жизни? Пожалуйста, расскажите нам свою историю в комментариях!

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