Экс-жена осужденного Цеповяза отсудила у него 4,3 миллиона рублей

Бывшая супруга осужденного Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание за совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений в составе «банды Сергея Цапка», отсудила у экс-супруга 4,3 миллиона рублей в рамках бракоразводного процесса.

Об этом в четверг сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Кущевского районного суда.

Суд удовлетворил исковые требования Натальи Стришней к Вячеславу Цеповязу о признании 8,6 миллионов рублей их совместно нажитым в браке имуществом и взыскал в пользу истицы половину этой суммы — 4,3 миллионов рублей. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции, — рассказал представитель судебного органа.



В свою очередь представляющий интересы осужденного Цеповяза адвокат Андрей Карпенко заявил о намерении обжаловать решение суда.

Позиция ответчика строится на том, что ранее в том же суде Наталья Цеповяз уже отказывалась от своих требований признать эти 8 миллионов рублей их совместным имуществом. Затем она повторно обратился в суд по тем же основаниям. Мы считаем, что суд поступил неправомерно, повторно рассмотрев иск, — рассказал юрист.

По словам представителя ответчика, ранее Наталья Стришней (в замужестве Цеповяз — прим. «Ридуса») уже обращалась в суд, требуя установить за ней право владения половиной совместно нажитого имущества, однако затем женщина свой иск отозвала.

Между тем, заключенный Цеповязом и его экс-супругой брачный договор решением Краснодарского краевого суда был признан недействительным.

Напомним, осужденный Вячеслав Цеповяз является одним из фигурантов дела «банды Сергея Цапка», действовавшей на территории Краснодарского края с 1998 по 2010 год. За это время преступники совершили не менее 19 убийств, включая кровавую расправу в станице Кущевская, где их жертвами стали сразу 12 человек, включая детей.

За свою деятельность в составе преступной группировки Вячеслав Цеповяз получил наказание в виде 20 лет колонии строгого режима, однако позже суд сократил назначенный срок на два месяца.

Ранее в Сети публиковались кадры из «роскошной» камеры Цеповяза, где преступник в окружении неустановленных лиц и других заключенных колонии устраивал пышные застолья.