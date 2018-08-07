Сотрудник Yota погиб под колесами поезда под Москвой

Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью 22-летнего сотрудника телекоммуникационной компании Yota в подмосковной Немчиновке. По информации агентства «Москва», молодой человек погиб под колесами поезда, приближение которого мог не заметить из-за того, что в момент трагедии был в наушниках.

Вечером 23 января 22-летний молодой человек, являвшийся сотрудником компании Yota, возвращался домом с курсов повышения квалификации. Переходя железнодорожные пути около станции Немчиновка в неположенном месте, молодой человек не услышал звук приближающегося поезда. В результате столкновения с неустановленным электропоездом получил повреждения, несовместимые с жизнью, — рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Лариса Марковец.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

После завершения проверки Следственный комитет примет решение относительно возбуждения уголовного дела, уточнила Марковец.