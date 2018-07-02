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В Испании скоро появится на свет ребенок от трех родителей

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  • 24 января 2019, 16:48
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Испанские медики провели первую в мире операцию по зачатию ребенка от трех родителей — одного мужчины и двух женщин.

Благодаря такой операции жительница Греции с диагнозом бесплодие скоро станет мамой. Сейчас женщина находится на 32 неделе беременности и ждут мальчика.

Ученые пояснили, что во время операции извлекается ядро оплодотворенной яйцеклетки, после чего его переносят в донорскую яйцеклетку с предварительно удаленным ядром. Эта процедура позволяет избавиться от дефектных митохондрий, заменив их аналогичными частями клетки второй матери.

Несмотря на то, что мы используем гаметы от одного мужчины и двух женщин, ядерная ДНК будущего ребенка, от которой зависят все его черты, наследуется только от биологической матери, как при нормальном оплодотворении, — объясняют ученые.

От второй здоровой женщины наследуется лишь ее митохондриальная ДНК, содержащая 37 генов, или 1% генома.

Проводившие операцию медики заявили, что такая операция возможна при условии, что яйцеклетка и сперматозоиды, от которых ребенок наследует генетический материал, могут слиться и начать нормальное деление хотя бы на самых ранних этапах развития зародыша.

С помощью такого метода ребенок будет защищен от большинства генетических заболеваний, а бесплодные женщины смогут забеременеть.

Провести полноценное исследование ученым не удалось, так как подобные эксперименты запрещены во многих странах, в том числе и в Испании, но авторам исследования удалось получить поддержку у государства.

32-летняя женщина должна родить в марте, сообщают ученые. Еще 8 девушек с диагнозом бесплодие готовятся к процедуре. Несмотря на удачный первый опыт ученые сомневаются, что их технология получит широкое распространение, так как для нее требуются высококвалифицированные специалисты и лабораторные условия.

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