10+ уникальных татуировок, которые мастерски преобразили шрамы

Есть расхожее выражение в английском языке «Chicks dig scars», что можно перевести, как «Девушкам нравятся шрамы». Русские люди тоже часто повторяют, что «Шрамы украшают мужчин». Однако многие носители отметин на теле не согласятся с этими фразами. Особенно женщины, которых социальное общество обязывает быть всегда красивыми.

Помимо шрамов есть ещё некрасивые родинки или родимые пятна, с которыми человек рождается и вынужден носить всю жизнь, даже если это портит внешность. Такие дефекты кожи часто негативно влияют на самооценку и вызывают травмирующие воспоминания. И люди или смиряются или борются с ними разными методами — удаляют лазером, закрывают одеждой или перекрывают татуировками.

Профессиональные художники-татуировщики — одни из тех талантливых людей, которые могут помочь людям с нежеланными отметинами на коже создать на этом месте нечто по-настоящему уникальное и чудесное. И они делают это настолько круто, что можно только восхищаться.

Собрали для вас самые прекрасные, забавные и откровенно гениальные примеры того, как татуировки преобразили старые шрамы и раны и исцелили их носителей в том числе от психологических проблем, которые они несли с собой.

Что вы об этом думаете? Хотели бы вы перекрыть какие-то отметки на теле татуировкой? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях!

Ранее «Ридус» рассказывал о творчестве художницы, создавшей татуировки, которые светятся на коже. Выглядит это, как настоящая магия.

Также мы публиковали классные идеи парных татуировок для тех, кто влюблён, подборку 3D-тату, которые вызывают мурашки и примеры фантастических татуировок, которые дополняют реальность.

Если же вы сделали некрасивый рисунок на коже, не отчаивайтесь! Посмотрите, как даже самые неудачные татуировку талантливые мастера превращают в шедевры.