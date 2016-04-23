На Москву надвигается сильнейший за зиму снегопад

В столичном регионе завершается очередной период морозной, без существенных осадков, погоды.

На Москву на смену антициклону с запада и юга движется облачный циклон, благодаря которому в выходные будет идти снег, местами сильный.

Порывы ветра в субботу и воскресенье будут достигать 15 метров в секунду, сообщает информационное агентство «Метеоновости».

По данным синоптиков, к понедельнику в Москве выпадет 14—17 миллиметров осадков.

Отмечается, что это будет самый сильный снегопад нынешней зимы. На дорогах в связи со стихией местами возможны снежные заносы, предупреждает ФАН.

Ранее, сообщает агентство, этой зимой сильный снег шел в Москве только 6 декабря 2018 года, когда выпало 10 миллиметров осадков.

Год назад, в первых числах февраля, как отмечали синоптики, Москву накрыл самый мощный снегопад за всю историю наблюдений. Тогда высота сугробов в столице вдвое превысила месячную норму и составила 62 сантиметра.

Налипший на провода снег привел к обрыву проводов, повалил деревья, в том числе на людей и машины, на дорогах образовались огромные заторы, кареты скорой помощи опаздывали к больным, а у сотрудников коммунальных служб были просто адские дни.

