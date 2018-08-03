Названы самые популярные продукты в России этой зимой

Нынешней зимой, по данным экспертов, самым популярным продуктом в России стали мандарины.

Кроме того, в декабре россияне чаще всего покупали также мясо курицы, алкогольные напитки, табачные изделия, сыр, яйца, пиво, яблоки, колбасы и сосиски.

В январе же, несмотря на лидерство цитрусовых, предпочтения граждан РФ несколько изменились: к декабрьским продуктам добавились сахар, хлеб и мясные полуфабрикаты.

Если в декабре средний чек в сегменте продуктовых магазинов у дома составил 340—350 рублей, то в январе он стал чуть меньше — 310—320 рублей в январе), сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В гипермаркетах была зафиксирована несколько иная картина: 1230—1240 рублей в декабре и 1010—1030 рублей в январе, добавляет Argumenti.ru.

Средний чек в сетевых супермаркетах как в декабре, так и в январе составил 370—380 рублей.

Отмечается, что в статистике собрана информация за декабрь и период с 1 по 22 января.