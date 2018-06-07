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Найдены кораллы, не подверженные влиянию глобального потепления

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  • 24 января 2019, 12:50
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Wikipedia

Группа ученых из Политехнической школы Лозанны опубликовала исследование, где рассказывается о новом виде кораллов, которые не пострадали от глобального потепления.

Кораллы не только не изменились из-за повышения температуры, но и смогли сохранить способность производить потомство, отмечают биологи.

Известно, что глобальное потепление негативно влияет на жизнь кораллов. Например, Большой Барьерный риф уже навсегда потерял 50% кораллов, а 47% рифа находится на грани разрушения.

Дело в том, что при повышении температуры воды микроскопические симбионты — жители кораллов, которые снабжают их кислородом и питательными веществами — покидают рифы, из-за чего и происходит гибель кораллов. Такой процесс называется обесцвечиванием.

Также кораллы гибнут из-за загрязнения океана, рыболовства.

Но оказалось, что существует место, в котором глобальное потепление и деятельность человека не оказывают негативного влияния на кораллы, — это Акабский залив в Красном море.

Исследователи обнаружили, что повышение температуры и окисление не влияют на способность этих кораллов поддерживать нормальную активность.

К нашему удивлению, разницы между потомством этих кораллов до окисления океана и после обнаружено не было. Оно столь же жизнеспособно, — рассказали авторы исследования.
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