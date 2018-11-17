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В Перми начали разбирать квартиру, заваленную мусором до потолка

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© youtube.com

В Перми начали вывозить мусор из квартиры пенсионерки, которая до потолка завалила отходами всю свою жилплощадь.

По мнению рабочих, занимающихся расчисткой квартиры, комнаты удастся полностью очистить за несколько дней.

Ранее в соцсети появилось видео с переполненной мусором квартирой, после чего женщину удалось убедить избавиться от домашней свалки.

Пенсионерка попросила жильцов дома и представителей управляющий компании помочь очистить квартиру, сообщает URA.RU.

Соседи жаловались, что от ее квартиры исходит резкий неприятный запах, а в доме завелись тараканы, клопы и мыши.

Они отмечали, что застать хозяйку квартиры дома непросто, потому что она приходит только поздним вечером и приносит с собой очередную партию мусора, при этом сама давно живет прямо на лестничной площадке.

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