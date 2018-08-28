Правительство отложило введение новых нормативов на «свет»

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус заявил о том, что правительство отложило обсуждение проекта Минэкономразвития по введению социальной нормы на потребление электричества «на неопределенный срок». То же касается и поэтапной отмены льгот для квартир с электроплитами и сельского населения.

«Новый механизм мог привести к повышению цен на „сверхпотребление“ свыше 300 и 500 кВт·ч в месяц и постепенной отмене льготных тарифов для квартир с электроплитами и сельского населения. Но вернуться к теме правительство может после анализа реальных доходов населения по итогам 2019 года», — пишет газета «Коммерсант».



По информации издания, откладывая решение «на потом» в Белом доме приняли во внимание рост фискальной нагрузки на граждан, то есть попросту побоялся, что потребители не смогут платить за электроэнергию больше согласно по новым правилам.

Напомним, накануне стало известно о дискуссии в правительстве относительно введения социальной нормы на потребление электричества и отмене льгот с целью «ликвидации перекрестного субсидирования», то есть занижения тарифов для одних категорий потребителей за счет повышения для других.

Обсуждавшаяся в правительстве схема предполагает оплату потребленной электроэнергии в пределах 300 киловатт-час в месяц на одно домохозяйство по базовому тарифу, с 300 до 500 — по повышенному, а свыше 500 киловатт-час — по «экономически обоснованному».

Как сообщал «Ридус», справедливость такого подхода вызывает сомнения и может привести к резкому росту расходов для людей, которые предпочитают жить вместе большой семьей.

