Ученые рассказали, как правильно пить крафтовое пиво

Немецкие ученые исследовали развитие химических процессов в приготовленном по современной рецептуре крафтовом пиве на основе хмеля и пришли к выводу об очень ограниченном сроке годности такого рода слабоалкогольных напитков.



«Чаще всего для приготовления современных сортов пива используют хмель, содержащий 4-меркапто-4-метилпентан-2-он (4ММР). Он придает определенную горечь и запах пиву. Такое крафтовое пиво стоит употреблять только в течение трех месяцев с момента приготовления», — пишет газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По истечении трех месяцев либо при нарушении температурного режима хранения (около 5 градусов по Цельсию) в крафтовом пиве содержание 4ММР уменьшается на 59−67%, что изменяет привкус и запах напитка.

Напомним, полное воздержания от алкоголя приводит к снижению веса, улучшению общего тонуса, состояния кожи и многим другим благоприятным последствиям для организма, а злоупотребление спиртным оборачивается развитием тяжелых болезней и преждевременной смертью.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, можно ли «спиться», потребляя только вино, и как на риск развития алкоголизма влияет культура потребления спиртного.