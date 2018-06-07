Тест: Какой ваш самый глубокий страх?

Каждый человек не раз переживал чувство страха. Одни боятся высоты, другие — одиночества, третьи — жуков. Иногда эти отрицательные эмоции проходят без следа, а порой превращаются в фобии, которые могут преследовать всю жизнь. А чего больше всего боитесь вы? Пройдите наш тест, чтобы узнать ваш самый глубинный страх.

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