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Тест: Какой ваш самый глубокий страх?

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  • 23 января 2019, 20:24
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Каждый человек не раз переживал чувство страха. Одни боятся высоты, другие — одиночества, третьи — жуков. Иногда эти отрицательные эмоции проходят без следа, а порой превращаются в фобии, которые могут преследовать всю жизнь. А чего больше всего боитесь вы? Пройдите наш тест, чтобы узнать ваш самый глубинный страх.

Что получилось? Пишите в комментариях!

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