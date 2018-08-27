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В Совете Европы назвали возможный выход РФ «катастрофой»

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© Алексей Витвицкий/ТАСС

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Хельтген считает, что выход России из рядов этой международной организации может обернуться подлинной катастрофой для Европы. Такое мнение европейский чиновник озвучил в интервью немецкому изданию Deutschlandfunk.

По словам представителя СЕ, на сегодняшний день тема возможного выхода России из состава организации оттенила разговоры о затянувшемся расставании Великобритании и Евросоюза.

Насколько Brexit означает для Европейского союза дилемму, настолько Ruxit стал бы огромным откатом назад в деле обеспечения прав человека. Brexit и Ruxit в одном году стали бы действительно катастрофой для Европы, — заявил Хельтген.

Пресс-секретарь Турбьерна Ягланда предупредил, что при определенном сценарии развития событий возможный выход РФ может запустить процедуру дальнейшего распада организации.

Как раз в случае России мы должны опасаться своего рода эффекта „домино“. Есть страны, такие как Турция или Азербайджан, где также есть депутаты, которые открыто выступают за выход, — добавил он.

Напомним, нынешняя волна разногласий между руководством СЕ и его российской делегацией началась в 2014 году, когда депутаты, представлявшие Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы, были лишены права голоса на фоне событий в Крыму и на юго-востоке Украины.

Подобные меры были крайне негативно приняты Москвой. В итоге Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий на 2016 и 2017 годы, а также приостановила выплату членских взносов.

В октябре 2018 года генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд предложил приостановить участие представителей России в уставных органах этой организации, начиная с июня 2019 года.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 19:15

    в деле обеспечения прав человека//
    это эти жЫрные коты думают о правах человека в России? чё ж тогда не хлопнут офшорные прокладки госкомпаний выкачивающих ресурсы из России? не вернут эти средства населению нашей страны? или владеть богатствами собственной земли не входит перечень прав гражданина Российской Федерации?
    за теплые места для своих седалищ они переживают ..

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