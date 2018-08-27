В Совете Европы назвали возможный выход РФ «катастрофой»

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Хельтген считает, что выход России из рядов этой международной организации может обернуться подлинной катастрофой для Европы. Такое мнение европейский чиновник озвучил в интервью немецкому изданию Deutschlandfunk.

По словам представителя СЕ, на сегодняшний день тема возможного выхода России из состава организации оттенила разговоры о затянувшемся расставании Великобритании и Евросоюза.

Насколько Brexit означает для Европейского союза дилемму, настолько Ruxit стал бы огромным откатом назад в деле обеспечения прав человека. Brexit и Ruxit в одном году стали бы действительно катастрофой для Европы, — заявил Хельтген.

Пресс-секретарь Турбьерна Ягланда предупредил, что при определенном сценарии развития событий возможный выход РФ может запустить процедуру дальнейшего распада организации.

Как раз в случае России мы должны опасаться своего рода эффекта „домино“. Есть страны, такие как Турция или Азербайджан, где также есть депутаты, которые открыто выступают за выход, — добавил он.

Напомним, нынешняя волна разногласий между руководством СЕ и его российской делегацией началась в 2014 году, когда депутаты, представлявшие Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы, были лишены права голоса на фоне событий в Крыму и на юго-востоке Украины.

Подобные меры были крайне негативно приняты Москвой. В итоге Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий на 2016 и 2017 годы, а также приостановила выплату членских взносов.

В октябре 2018 года генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд предложил приостановить участие представителей России в уставных органах этой организации, начиная с июня 2019 года.