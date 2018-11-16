Во время затмения на Луну упал метеорит

Астрономы из Университета Уэльба выложили в Сеть видео, на котором видно падение метеорита на Луну во время затмения 21 января.

Теперь это затмение точно войдет в историю, — отметили ученые.

Напомним, что в понедельник, 21 января, произошло полное лунное затмение, максимальная фаза которого была в 8:13 по московскому времени. Тысячи ученых и любителей астрономии наблюдали за этим событием.

Во время съемки затмения кто-то заметил небольшую вспышку рядом с Луной и астрономы-любители предположили, что это мог быть метеорит.

Вчера информация подтвердилась, когда астрономы проверили записи с телескопов. Оказалось, что в момент затмения на Луну действительно упал метеорит. Зафиксировать это событие астрономам удалось с помощью нескольких десятков направленных на спутник телескопов.

Рассчитать точный размер упавшего тела астрономы пока не успели. Предполагается, что его вес составлял около 2 кг, а радиус — не больше, чем у футбольного мяча.

Метеорит упал на темную поверхность нашего спутника, поэтому вспышку было отчетливо видно.