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Ханты-Мансийские рыбаки обнаружили залежи газа в Иртыше

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© youtube.com

Ханты-Мансийские рыбаки, занимавшиеся рыбной ловлей на реке Иртыш, неожиданно для себя обнаружили место выхода природного газа. При попытке поджечь вызвавшие интенсивное бурление в пробуренной лунке потоки воздуха мужчины обнаружили способность вырывающейся смеси к горению.

Свою неожиданную находку рыбаки сняли на видео.

Наша Югра богата природными ресурсами, у нас газ даже в Иртыше. Сейчас пробурил лунку, мне навстречу фонтан — какой-то газ идет. Решил поджечь попробовать, и получилось вот что, — рассказал один из них.

В прошлом году еще одну не менее «удивительную» находку удалось сделать рыбаку в другом уголке России — в Ростовской области. Там среди прибрежных зарослей камышей были найдены упаковки от украденных посылок «Почты России».

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