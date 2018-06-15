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В Великом Новгороде нашли средневековые печати

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  • 23 января 2019, 17:55
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Археологи, проводившие раскопки в Великом Новгороде, обнаружили печати, которые датируются XI—XVI веками. Печати и заготовки для них обнаружили на территории старинной усадьбы, в которой, вероятно, жила княжеская дружина.

Печати были княжескими, церковными или принадлежали военачальникам, которых приглашали на службу правители города.

Печати нашли летом 2018 года, когда команда археологов начала охранные раскопки перед строительством частного дома на улице Знаменская. Под фундаментом снесенного дома ученые обнаружили нетронутый культурный слой.

Нижняя часть слоя датируется началом XI века, а верхняя — концом XV-началом XVI веков. Во время раскопок ученые нашли 21 печать и шесть свинцовых заготовок под штампы.

Анализ показал, что часть штампов относится к домонгольскому времени и датируется XI-началом XIII века. Форма и изображение печатей указывает на то, что большинство из них были княжескими.

Это свидетельствует о том, что здесь жили либо княжеские приближенные, либо те, кто получали от князей земельные наделы. Более поздние печати датировались второй половиной XIII—XV веками. Среди них попадались не только княжеские, но и церковные печати, и печати служилых князей — военачальников, которых приглашали правители города, — рассказали археологи.

Напомним, что в древности такие печати крепились к документам специальными шнурами. Изготовлением печатей занимались специально обученные мастера. Сначала свинец заливали в каменную форму и вставляли в нее металлический стержень, после чего получался свинцовый кружок с небольшим отверстием, в которое продевался шнурок.

После этого печать сжимали вместе с нужным изображением и надписью.

Археологи рассказали, что помимо печатей в культурном слое находились несколько стеклянных женских браслетов, а также совсем немного обувных подошв от женской и детской обуви. Это показалось ученым странным, так как обычно этого материала достаточно в культурных слоях.

Зато на месте старой усадьбы археологи часто находили мужские подошвы, что, возможно, говорит о расположении здесь княжеской дружины.

На одной из печатей есть надпись «Федова печать, княже ста». Фед — это имя, достаточно известное по средневековым текстам, а «княже ста» может расшифровываться как «княжеская сотня». Мы знаем, что в Новгороде часть территории была поделена на сотни, и по документам известна, что среди них были две княжеских сотни, — заключили исследователи.
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