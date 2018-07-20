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10+ эпичных фотографий, которые были сделаны в идеальный момент

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  • 23 января 2019, 17:58
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В жизни очень важно умение оказаться в нужном месте в нужное время. Например, для того, чтобы сделать фотографию мгновения, которое больше никогда не повторится. И глядя на кадры, которые мы для вас собрали, кажется, что некоторые люди постоянно держат руку на кнопке. Смотрите сами — удивительные, забавные и эпичные фото, которые были сделаны в идеальный момент.

А с вами такое случалось?

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