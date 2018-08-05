Автобус сбил насмерть пешехода на остановке в Москве
- 23 января 2019, 15:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На юге Москвы произошло ДТП со смертельным исходом.
Автобус совершил наезд на пешехода на остановке, расположенной по адресу: Южнопортовая улица, дом 16.
По имеющимся данным, пострадавший скончался, сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.
В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ДПС. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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