Автобус сбил насмерть пешехода на остановке в Москве

На юге Москвы произошло ДТП со смертельным исходом.

Автобус совершил наезд на пешехода на остановке, расположенной по адресу: Южнопортовая улица, дом 16.

По имеющимся данным, пострадавший скончался, сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ДПС. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.