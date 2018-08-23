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РАН назвала ошибкой информацию о присвоении патриарху профессорского звания

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

На сайте Российской академии наук (РАН) появилось сообщение, в котором признана ошибочной информация о присвоении звания «Почетный профессор РАН» патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.

Позже, не найдя публикацию по первоначальной ссылке, некоторые СМИ предположили, что ее удалили с сайта, однако в РАН это опровергли, сообщает News.ru.

«Там сложный сайт такой старомодный, поэтому вы не нашли. Все стоит в разделе „Сообщения“», — объяснили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе академии.

Оказалось, что сообщение президиума РАН действительно глубоко «закопано» в недрах сайта и найти его сложно даже через поиск.

Говорится же в нем о том, что анонс заседания Президиума РАН, объявленный аппаратом РАН и разосланный пресс-службой РАН 18 января, содержал ошибочную информацию. В связи с этим были принесены извинения главе РПЦ и спикеру Совфеда.

В конце сообщения указано на то, что сейчас готовятся предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, касающиеся предоставления права РАН учреждать почетные звания.

Ранее Российская академия наук представила комплексный доклад об экономическом прогнозе до 2035 года.

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