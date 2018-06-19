Названа дата открытия первого космического отеля

Американская компания Orion Span рассказала, что готова запустить свой космический отель Aurora Station уже через два года.

Туристы смогут увидеть 16 солнечных восходов и закатов за день, побыть в гравитации, а также посмотреть на нашу планету со стороны, уверяют представители компании.

Звучит заманчиво, но подойдет такой отдых не всем — за 12 суток в космическом отеле придется отдать 9,5 млн долларов (630 млн рублей). Несмотря на космический ценник, авторы проекта уверены, что отель будет пользоваться спросом.

Отель Aurora Station — это модульная станция, в которой может разместится шесть человек: четыре туриста и два члена экипажа. Предполагается, что она будет находиться на низкой околоземной орбите на высоте 320 км.

Наша цель состоит в том, чтобы сделать космос доступным для всех. После вывода на орбиту Aurora Station ее эксплуатация начнется сразу же, предоставляя возможность увидеть космос собственными глазами, — говорит главный управляющий Aurora Station и основатель компании Orion Span Фрэнк Бангер.

Размеры отеля крошечные — 13,3 на 4,3 метра, но в компании уверены, что этого метража вполне достаточно для полноценного отдыха. У туристов будут личные ячейки для сна, уборные, постоянная видеосвязь с Землей, а также полноценное питание космической едой.

В качестве развлечений туристы прослушают несколько лекций о космосе, а также поучаствуют в исследовательских экспериментах — будут выращивать растения и овощи, которые потом можно забрать на Землю в качестве сувенира.

Помимо финансов, желающим отправиться в космос понадобится еще и «Сертификат астронавта Orion Span», дающий право на полеты в космическом корабле. Чтобы его получить, участники должны пройти трехмесячный курс подготовки.

Сообщается, что курс проводят опытные космонавты, работающие на орбите Земли.