найти ×
   
  • USD
    66.55
  • EUR
    75.55
СохранитьСохранено0
×

106399

Аvito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Small f1a6d446e0

© Ведомости/ТАСС

Интернет-сервис Аvito обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на сайт «Авто.ру», обвинив его в копировании объявлений о продаже автомобилей.

Avito просит проверить действия конкурента на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

«„Авто.ру“ скопировал и разместил на своем сайте десятки тысяч объявлений о продаже автомобилей с крупнейшего сайта объявлений Avito», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Avito.

Отмечается, что только в ноябре 2018 года на «Авто.ру» было опубликовано более 70 тысяч объявлений, в которых фотографии и описание автомобилей скопированы с сайта Avito.

В пресс-службе «Авто.ру» сообщили агентству, что сервис не занимается перепечаткой объявлений и не нарушает прав пользователей, и заверили в том, что все объявления на «Авто.ру» размещены либо самими владельцами, либо с их согласия.

Ранее сообщалось, что пользователи Avito столкнулись с новым видом мошенничества.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
10060055читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-12232845читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

15018396читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

804516читать позжечитаю позже