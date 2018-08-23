Аvito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
- 23 января 2019, 12:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Интернет-сервис Аvito обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на сайт «Авто.ру», обвинив его в копировании объявлений о продаже автомобилей.
Avito просит проверить действия конкурента на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
«„Авто.ру“ скопировал и разместил на своем сайте десятки тысяч объявлений о продаже автомобилей с крупнейшего сайта объявлений Avito», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Avito.
Отмечается, что только в ноябре 2018 года на «Авто.ру» было опубликовано более 70 тысяч объявлений, в которых фотографии и описание автомобилей скопированы с сайта Avito.
В пресс-службе «Авто.ру» сообщили агентству, что сервис не занимается перепечаткой объявлений и не нарушает прав пользователей, и заверили в том, что все объявления на «Авто.ру» размещены либо самими владельцами, либо с их согласия.
Ранее сообщалось, что пользователи Avito столкнулись с новым видом мошенничества.
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