Аvito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Интернет-сервис Аvito обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на сайт «Авто.ру», обвинив его в копировании объявлений о продаже автомобилей.

Avito просит проверить действия конкурента на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

«„Авто.ру“ скопировал и разместил на своем сайте десятки тысяч объявлений о продаже автомобилей с крупнейшего сайта объявлений Avito», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Avito.

Отмечается, что только в ноябре 2018 года на «Авто.ру» было опубликовано более 70 тысяч объявлений, в которых фотографии и описание автомобилей скопированы с сайта Avito.

В пресс-службе «Авто.ру» сообщили агентству, что сервис не занимается перепечаткой объявлений и не нарушает прав пользователей, и заверили в том, что все объявления на «Авто.ру» размещены либо самими владельцами, либо с их согласия.

Ранее сообщалось, что пользователи Avito столкнулись с новым видом мошенничества.