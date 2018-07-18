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Найдена каменная экзопланета, распадающаяся на части

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  • 23 января 2019, 11:06
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Американские астрономы опубликовали исследование с наблюдениями за очень редким явлением — распадом экзопланеты по мере ее обращения вокруг своей звезды.

Массивная экзопланета находится на расстоянии примерно 800 световых лет от Земли, а по размерам она напоминает Нептун, уточняют ученые.

У этой экзопланеты большие проблемы — она буквально разваливается по частям. Это очень редкое явление, поэтому мы планируем следить за развитием K2−22b, чтобы понять, почему это происходит, — рассказали авторы исследования.

Экзопланету обнаружили в 2015 году, и с того момента ученые периодически наблюдают за ней. В новом исследовании астрономы проследили эволюцию движения планеты вокруг ее звезды в процессе того, как она разваливается на части.

Интересно, что один год на экзопланете длится всего девять часов. K2−22b не единственная планета, подверженная быстрому распаду. Всего ученые знают около 3,8 тысячи экзопланет, которые начали распадаться, но большинство из них трудно наблюдать.

С K2−22b ученым повезло, так как им удалось обнаружить не только кометоподобный хвост из вещества, падающего с планеты, но и следы пылеобразного материала перед ней.

Наше исследование еще продолжается, но уже сейчас есть первые интересные результаты. Это исследование крайне важно, так как не часто выпадет шанс без особых трудностей наблюдать за такой экзопланетой, — заключили исследователи.
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