Найдена каменная экзопланета, распадающаяся на части

Американские астрономы опубликовали исследование с наблюдениями за очень редким явлением — распадом экзопланеты по мере ее обращения вокруг своей звезды.

Массивная экзопланета находится на расстоянии примерно 800 световых лет от Земли, а по размерам она напоминает Нептун, уточняют ученые.

У этой экзопланеты большие проблемы — она буквально разваливается по частям. Это очень редкое явление, поэтому мы планируем следить за развитием K2−22b, чтобы понять, почему это происходит, — рассказали авторы исследования.

Экзопланету обнаружили в 2015 году, и с того момента ученые периодически наблюдают за ней. В новом исследовании астрономы проследили эволюцию движения планеты вокруг ее звезды в процессе того, как она разваливается на части.

Интересно, что один год на экзопланете длится всего девять часов. K2−22b не единственная планета, подверженная быстрому распаду. Всего ученые знают около 3,8 тысячи экзопланет, которые начали распадаться, но большинство из них трудно наблюдать.

С K2−22b ученым повезло, так как им удалось обнаружить не только кометоподобный хвост из вещества, падающего с планеты, но и следы пылеобразного материала перед ней.