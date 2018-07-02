Шатдаун в США парализовал работу ФБР

Именуемая шатдауном временная приостановка деятельности американского правительства парализовала работу ключевых федеральных ведомств, включая Федеральное бюро расследований (ФБР).

Из-за отсутствия бюджетных средств этой спецслужбе стало сложнее проводить контртеррористические операции, отмечается в докладе Ассоциации агентов ФБР.

В январе уже не одну неделю либо переносят на более поздний срок, либо вовсе отменяют подготовку к операциям по реагированию на ЧП.

ФБР также испытывает трудности при взаимодействии с информаторами и переводчиками, поскольку им больше нет возможности платить. Это срывает планирование спецопераций и расследований.

По словам одного из агентов, ведомство уже потеряло несколько информаторов, которые в течение долгого времени помогали внедряться в преступные группировки и выслеживать цели. «Эту потерю уже не удастся восполнить», — заявил он.

Кроме того, возникли сложности с обучением личного состава и наймом новых сотрудников. Большинство агентов в настоящее время не получают зарплату, говорится в докладе.

Как известно, президент США Дональд Трамп отказывается подписывать закон о бюджете на 2019 год без внесения в него пункта о выделении 5,6 млрд долларов на постройку стены на границе с Мексикой. Конгресс, большинство мест в котором принадлежит демократам, отказывается выделять эти средства.

В связи с возникшими разногласиями работа правительства была заморожена с 22 декабря 2018 года. Примерно 800 тысяч госслужащих либо работают без оплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Этот шатдаун стал самым долгим за всю историю.