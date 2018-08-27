Найден новый метод борьбы с раком

Ученые из Университета Пенсильвании (США) испытали новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями, суть которого состоит в том, чтобы насытить иммунные клетки макрофаги энергией, увеличив их активность при уничтожении злокачественных тканей.



«Макрофаги могут как подавлять рост злокачественных опухолей, так и способствовать образованию метастазов. Все зависит от деятельности молекулы CD47, которая предотвращает поглощение больных клеток фагоцитами», — пишет газета «Известия» со ссылкой на издание MedicalXpress.

Эксперименты, доказывающие эффективность метода, проводились на мышах с лейкосаркомой. У животных заблокировали молекулы CD47 и задействовали молекулы CpG, которые связываются с толл-подобными рецепторами, распознают патоген и запускают иммунную реакцию.

Напомним, причина смертельной опасности онкологических заболеваний состоит в том, что раковые клетки бесконтрольно делятся, разрастаясь в опухоль, а иммунные клетки оказываются не в состоянии отличить их от здоровых и уничтожить. Последние годы ученые разрабатывают множество способов, как заставить организм больного бороться с раковыми клетками, однако общепринятого метода пока не выработано.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что онкологи смогли получить соединение, которое блокирует перемещение раковых клеток в организме. Ученые надеются, что эта разработка в будущем поможет блокировать развитие метастазов, а также повысит действенность терапии рака.