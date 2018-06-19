Сирия пригрозила разбомбить аэропорт Тель-Авива

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил о готовности Дамаска к нанесению ракетного удара по аэропорту Тель-Авива в том случае, если Совет Безопасности продолжит игнорировать постоянные атаки израильских военных на объекты, находящиеся на сирийской территории.

«Либо регулярные нападения на наши территории прекратятся, либо мы реализуем свое законное право защищаться и ответить на атаку еврейского государства симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива», — цитирует аль-Джаафари «Российская газета».

Дипломат отметил, что регулярно направляет письма генсеку ООН и в Совбез с требованием принять меры, но так и не дождался ответа.

Напомним, 20 января ПВО Сирии отразили налет израильской авиации на Дамаск в районе аэропорта Дювали. В отражении атаки участвовали расчеты зенитно-ракетных комплексов российского производства «Панцирь» и «Бук». Согласно сообщениям сирийских СМИ, им удалось уничтожить семь израильских ракет.

В Израиле авианалеты на Сирию объясняют борьбой с иранскими военными подразделениями. Военные заявили, что атаковали подразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» в окрестностях Дамаска и рекомендовали сирийцам воздержаться от попыток в ответ нанести ущерб территории Израиля.



Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе израильские самолеты атаковали иранские военные склады в районе аэропорта Дамаска, а всего авиация Израиля совершает налеты на территорию Сирии по нескольку раз в месяц.

