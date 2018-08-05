Названы новые нормы потребления и оплаты электричества

23 января на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака будет рассмотрен проект Минэкономразвития по введению социальной нормы на потребление электричества, узнали российские СМИ.

Обсуждаемая в правительстве схема предполагает оплату потребленной электроэнергии в пределах 300 киловатт-час в месяц на одно домохозяйство по базовому тарифу, с 300 до 500 — по повышенному, а свыше 500 киловатт-час — по «экономически обоснованному». Кроме того, чиновники намерены лишить население льгот.

«К 2033 году должны быть постепенно отменены льготы владельцев электроплит и сельского населения, но для домов, не подключенных к теплоснабжению, лимиты установят гораздо выше. Но в правительстве все же опасаются социального взрыва из-за введения нормы: ее больше не поддерживают в Минэнерго, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака обещают принять решение „с учетом реальных доходов населения“», — пишет газета «Коммерсант».

Напомним, информация о намерении правительства ввести социальную норму потребления электроэнергии просочилась в прессу осенью 2018 года. Обсуждая новацию эксперты отмечали, что в среднем на человека в России приходится 89 киловатт-час потребления месяц, однако в некоторых регионах этот показатель заметно выше. Например, в Иркутской области он составляет около 225 киловатт-час. Помимо этого, в разных домохозяйствах может быть разное число потребителей, в первую очередь это касается многодетных семей.

В новом варианте документа для ряда регионов границы базового тарифа повысят до 500 и 700 киловатт-час в месяц. Также льготный режим могут получить потребители с электрокотлами, использующие электричество для отопления на безальтернативной основе. Как будут учитываться интересы проживающих в одном доме или квартире больших семей — пока осталось неизвестным. Ясно лишь, что людям с большим энергоемким хозяйством придется платить больше.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс предложил спасти энергетику, взвинтив цены на электричество.