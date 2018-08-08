«Билайн» перепродал мошенникам номер абонента с доступом в банк

Проживающая в Бразилии россиянка Светлана Абада лишилась денег на банковских картах и онлайн-кошельках после того, как «Билайн» заблокировал ее сим-карту и перепродал ее мобильный номер другому человеку, проигнорировав обращения абонента.

«Заявление в полицию составлено вчера. В четверг еще в прокуратуру напишем. Заявление в гражданский суд готовим, но пока не готово, адвокаты хотят 120 тысяч, при этом гарантий выиграть дело дают очень мало. Пока пытаюсь решить вопрос с помощью неравнодушных. „Билайн“ говорит: мы здесь ни причем. Мы номер продали законно, а дальше… внутренняя служба безопасности проверит факт мошенничества», — прокомментировала Светлана «Ридусу».

Более подробно обстоятельства перепродажи «Билайном» сим-карты с ее номером мошенникам Светлана описала на своей странице в Фейсбуке. Дело усугубилось тем, что злоумышленники сумели заполучить еще и доступ к ее электронной почте.

«Для тех, кто не знает, если вы не звоните по своей сим-карте куда угодно в течение 3 месяцев, то ваш номер заблокируют. Тут да, я виновата в том, что новогодние праздники случились и я забыла об этой маленькой особенности, а все сообщения с банкингов и прочее, „Билайн“ не считает достаточным аргументом, что номер используется», — рассказала Светлана.

Мама Светланы как ее доверенное лицо написала заявление на восстановление заблокированного номера, однако через несколько дней ей позвонили из офиса «Билайна» и заявили, что номер был выпущен на склад в продажу. После этого он был очень быстро выкуплен неизвестным человеком, который заполучил доступ сразу к нескольким банковским картам Светланы и онлайн-кошелькам, и начал выводить средства десятками тысяч рублей.

«Я оказалась в патовой ситуации, когда для восстановления любого аккаунта мне нужно подтвердить действие через телефон или электронную почту, а у меня отобрали и то и другое! Заявление в полицию написано. Ищу толкового адвоката, чтобы представлять мои интересы», — заключила Светлана.

В комментариях к записи блогеры поделились похожими историями. Так, в 2015 году Анна Знаменская пожаловалась на то, что злоумышленники несколько раз в течение одной недели сумели получить копии ее сим-карты «Билайна» и попытались украсть все ее личные данные, включая доступ к банковским счетам. Каждый раз это оборачивалось для Анны убытками, массой хлопот и разбирательствами в офисах оператора. В результате Знаменская заподозрила, что сотрудники «Билайна» либо сами промышляют мошенничеством, либо в нарушение закона передают данные абонентов преступникам.

Ранее «Ридус» предупреждал об опасной для абонентов всех сотовых операторов России мошеннической схеме, при которой злоумышленники могут украсть ваши деньги.