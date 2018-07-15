В исправительной колонии под Ростовом вырос крокодил Гена

В исправительной колонии в городе Батайске (ИК-15) в Ростовской области живет кайман (крокодил из семейства аллигаторовых) по прозвищу Гена.

Восемь лет назад маленькую рептилию передал для живого уголка колонии совет родственников при исправительном учреждении. Осужденные создали все условия для комфортной жизни крокодила.

По словам одного из них, который ухаживает за кайманом, Гена неприхотлив в еде, не отказывается от сосисок, но предпочитает сырое мясо и может съесть сразу килограмма три. Однако питается он раз или два в неделю. При том рептилия довольно хитра, так как умудряется делать в своем террариуме запасы.

«Как ни странно, но общение с Геной, помогает мне. Посидишь, понаблюдаешь за ним, и на душе становится легче», — приводил слова заключенного сайт kp.ru.

Как рассказал изданию майор внутренней службы Владимир Галкин, общение с животным идет на пользу осужденным, так как воспитывает у них чувство ответственности.

Холодное время года Гена проводит в зимнем бассейне с зеленью и фонтаном, а с наступлением тепла перемещается во внутренний дворик колонии.