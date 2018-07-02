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Тимошенко выдвинула свою кандидатуру на пост президента Украины

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© SERGEY DOLZHENKO/EPA\TASS

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

Великая Украина — это моя цель, от которой я не отступлюсь ни на шаг! Именно поэтому я баллотируюсь сегодня в президенты, — заявила политик на партийном съезде.

Тимошенко подчеркнула, что ее программа «Новый курс» полностью подготовлена и предполагает «кардинальную перестройку Украины во всех ее сферах», отмечается на сайте партии.

Политик раскритиковала действия нынешнего руководства страны. По ее мнению, нынешняя власть всех, кто с ней не согласен, называет «рукой Кремля», включая оппозиционные демократические силы, сообщает ТСН.

Тимошенко также заявила на съезде партии, что Украина должна немедленно вступить в НАТО, и времени «на раскачку» у страны нет.

Наша безопасность только в НАТО. Альтернатива для нас только такая: или НАТО, или бесконечная АТО, — приводит слова лидера «Батькивщины» Argumenti.ru.

На Украине 31 декабря прошлого года началась президентская избирательная кампания.

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